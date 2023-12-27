T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/43 Esas

2023/414 Karar

İ L A N

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 10/10/2023 tarih, 2023/43 Esas ve 2023/414 Karar sayılı ilamında; 15133260214 TC kimlik numaralı, Abdurrahman ve Zeynep oğlu 02/02/1995 Seyhan doğumlu Mazlum Şahin'in sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 4 Yıl Hapis ve 4.500 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık Mazlum Şahin'in mahkememizde alınan 16/05/2023 tarihli savunmasında bildirmiş olduğu açık adresine çıkan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, uyap kayıtlarında görülen adresine çıkarılan tebligatında bila ikmal edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması ve UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı anlaşılmış ayrıca Yeşilyurt Şehit Mehmet Şerif Kurt Polis Merkez Amirliğince yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Mazlum Şahin'in yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 10/10/2023 tarih, 2023/43 Esas ve 2023/414 karar sayılı ilamı;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Mazlum Şahin için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25/12/2023

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Basın No: ILN01958003