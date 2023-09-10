T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/744 Esas

2023/247 Karar

İ L A N



Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 09/05/2023 tarih, 2022/744 Esas ve 2023/247 Karar sayılı ilamında; 15022265306 TC kimlik numaralı, İrfan ve Sultan kızı, 05/02/1996 Seyhan doğumlu AYCAN NARDAN hakkında 4 Yıl Hapis ve 2.400 TL Adli Para Cezası verilmiştir.



Sanık Aycan Nardan'ın savunmasında bildirdiği adrese gerekçeli karar ekli tebligat çıkarıldığı ancak tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması ve UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı anlaşılmış ayrıca Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.



Sanık Aycan Nardan'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 09/05/2023 tarih, 2022/744 Esas ve 2023/247 Karar sayılı ilamının;



1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Aycan Nardan için İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,



Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/09/2023

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Basın No: ILN01889501