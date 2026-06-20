T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/175 Esas

DAVALI : FERDİ ATAK

Davacı Gülten Çırak tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, mernis adresinzin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/10/2026 günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK 317/2 maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde davaya ilişkin cevaplarınız varsa itirazları ile delil ve belgelerine, cevap dilekçesi ve belgelerini sunmanız, süresinde delil listesi sunmadığınız takdirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, süresinde cevap dilekçesi sunduğunuzda belge örnekleri ile davacı tarafa tebliğ edileceği hususları, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

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Basın No: ILN02492361