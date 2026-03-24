T.C. İstanbul Anadolu 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1 Esas

DAHİLİ DAVALI : SEDAT DİLEK-56404104936

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar , Alime Uzunkaya, Arda Uzunkaya, Arda Uzunkaya, Ayşe Çamkerten, Ayşe Çamkerten, Ayşe Uzunkaya, Ayşe Uzunkaya, Mustafa Uzunkaya, Mustafa Uzunkaya, Seniha Uğurlu, Seniha Uğurlu, Yusuf Uzunkaya, Yusuf Uzunkaya İle Davalılar , Adnan Kayaoğlu, Aydın Kayaoğlu, Aynur Altun, Ayten Yavuz, Burhan Dilek, Emine Şentürk, Enver Yavuz, Fatma Küçük, Ferah Kıray, Fırat Demir, Güler Aydoğan, Hakan Dilek, Halil Kayaoğlu, Hasan Kayaoğlu, Hasan Zıpır, Hikmet Başoğlu, Huriye Denizci, Hülya Küçük, Hüseyin Ceyhan, Hüseyin Kayaoğlu, Hüseyin Zıpır, İbrahim Küçük, İlya Belal, Mehmet Ceyhan, Mehmet Zıpır, Mehmet Tahsin Kayabalı, Melahat Birincioğlu, Melahat Şentürk, Murat Dilek, Murat Küçük, Nebiyye Özge Kayabalı, Necla Anadolulu, Nezahat Güleryüz, Nihal Bilal, Nimet Tekebaş, Özen Balta, Sebahat Zıpır, Sedat Dilek, Sezer Yalçın, Songül Koncaoğlu, Süleyman Demir, Toodori Belal, Turhan Dilek, Umut Balkır, Ümran Ören, Vecihe Bilal, Zahide Tümerdem aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında dava dilekçesi, duruşma zaptı ve dahili davalı dilekçesi belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Dahili Davalı Sedat Dilek (56404104936)'ın duruşmanın bırakıldığı 02/06/2026 saat: 09:35 da İstanbul Anadolu 46. Sulh hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, verilen süre içesinde dava dilekçesine ve dahili davalı dilekçesine karşı cevap ve itirazlarını sunulmadığı taktirde dava dilekçesine ve dahili davalı dilekçesine karşı cevap verme hakkından vazgeçmiş sayılarak karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur

