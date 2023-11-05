T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/789 Esas

2023/777 Karar

İ L A N M E T N İ



Mahkememize ait 2022/789 Esas 2023/777 Karar sayılı ve 12.10.2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında Hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verildiği, sanık tarafından kararın istinaf edildiği, müşteki MATLUBA GAZIEVA'nın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatın da yapılamadığı anlaşıldığından,



Kararın ve istinaf talebinin ilamından itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur.

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Basın No: ILN01924566