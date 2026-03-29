T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/145 Esas
05.03.2026
Konu : bilgi
MUHAMMED YUSUF USTA ile ÖZGÜR USTA arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZGÜR USTA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 28882687256
ADI SOYADI : ÖZGÜR USTA
BABA ADI : NECATİ
ANA ADI : İPEK
DOĞUM TARİHİ : 09/12/1973
DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR
İKAMETGAH ADRESİ : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Halk Cad. Hamıde Erce Apt Kapı No: 60 Daire No: 5 Üsküdar/ İSTANBUL
Basın No: ILN02434497