  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/145 Esas

05.03.2026

Konu : bilgi

 

MUHAMMED YUSUF USTA ile ÖZGÜR USTA arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZGÜR USTA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.03.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 28882687256
ADI SOYADI : ÖZGÜR USTA
BABA ADI : NECATİ
ANA ADI : İPEK
DOĞUM TARİHİ : 09/12/1973
DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR
İKAMETGAH ADRESİ : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Halk Cad. Hamıde Erce Apt Kapı No: 60 Daire No: 5 Üsküdar/ İSTANBUL

Basın No: ILN02434497