T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/658 Esas
12.05.2026
Konu : gaiplik ilanı
SÜHEYLA DÜZTEPE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADNAN DÜZTEPE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.05.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 59704038208
ADI SOYADI : ADNAN DÜZTEPE
BABA ADI : RAMİZ
ANA ADI : İSMET
DOĞUM TARİHİ : 09/03/1965
DOĞUM YERİ : İZMİR
#ilangovtr
Basın No: ILN02505419