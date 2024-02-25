T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/776 Esas

KARAR NO : 2023/646

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve CMK'nun 231/5-6.md. Gereğince 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Nerzullah ve Gülcan oğlu, 01/01/1987 Türkmenistan doğumlu UMID SAHATOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 21.02.2024

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Basın No: ILN01990924