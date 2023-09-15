T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/691 Esas

KARAR NO : 2023/408



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık cezası ile cezalandırılan Celal ve Nazmiye kızı, 03/05/1980 doğumlu, Rize, Merkez, Pilavdağı mah/köy nüfusuna kayıtlı GÜLFİYE YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06.09.2023

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Basın No: ILN01891524