T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/321 Esas

KARAR NO : 2023/303



Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.3 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık cezası ile cezalandırılan Valeri ve Nani oğlu, 1970 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı GELA TOLORAIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06.09.2023

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Basın No: ILN01891516