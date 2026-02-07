T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2018/6 Esas

KARAR NO: 2025/1256

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2025 tarihli ilamı ile sanıklar hakkında 141/1 mad gereğince TCK m.66/1-e.CMK 223/8 maddeleri uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE karar verilen Avezmuratoviç ve Seremcan oğlu, 01/01/1984 doğumlu SAMANDAR İSKENDEROV ile Aves Murad ve Senemcam oğlu, 01/01/1978 TÜRKMENİSTAN doğumlu DOVRANBEK İSKENDEROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı ile katılan Nas İnş. San. Tic. A.Ş. vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile istinaf başvurusunun İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile (cezaevinde bulunanlar bakımından bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vererek) mahkememize istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 05.02.2026

Basın No: ILN02396188