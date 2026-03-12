T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/644 Esas

KARAR NO : 2024/664

Düşenbek ve Anarkan oğlu, 1981 KYRGYZ doğumlu, DANIIAR KABYLBEKOV mahkememiz dosyasında müşteki olduğu mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamıyla; Dolandırıcılık suçundan mahkumiyet karar verildiği, müşteki DANIIAR KABYLBEKOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur 03.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02421268