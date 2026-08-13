T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/1025 Esas

İLAN

Davacı , FERHAT DOĞAN ile Davalı , IŞIK KEÇECİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı) davası nedeniyle;

Davalı , IŞIK KEÇECİ yönünden daha önce adres araştırması ve T.K. ilgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından, dava değeri arttırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava değeri arttırım dilekçesinde; mahkemenin 28.04.2026 tarihli ara kararı doğrultusunda belirsiz alacak davası olarak açılan davada, 23.12.2025 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak dava değerinin artırıldığını, bilirkişi raporunda, ibra protokolü kapsamı dışındaki işler yönünden davacının 27.185 TL akdi vekalet ücreti ile 26.315 TL kanuni vekalet ücreti talep edebileceğinin, bu kapsamda akdi vekalet ücretinin nihai takdirinin Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi uyarınca mahkemeye ait olduğunun belirtildiğini, ayrıca raporda, ibra protokolü kapsamındaki işler bakımından davacının 70.000 Euro ile 140.000 Euro arasında akdi vekalet ücreti talep edebileceğini, kendilerinin alt sınır olan 70.000 Euro üzerinden talepte bulunduklarını, bu miktarın dava tarihi olan 07.12.2023 tarihindeki TCMB Euro kuru olan 31,16 TL üzerinden hesaplandığında 2.181.200 TL’ye tekabül ettiğini, yine bilirkişi raporunda ibra protokolü kapsamındaki işler için 13.450 TL kanuni vekalet ücretine hükmedilebileceğini, toplamda 39.765 TL kanuni vekalet ücreti ile 2.208.385 TL akdi vekalet ücreti talep ettiklerini, dava dilekçesinde 500 TL olarak belirtilen masraf alacağı talebini ise aynen koruduklarını, bu kapsamda dava dilekçesinde başlangıçta 28.000 TL olarak gösterilen dava değerinin toplam 2.248.650 TL’ye yükseltildiğini, bu miktarın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasını mahkememizden talep etmiştir.

"Davalı, IŞIK KEÇECİ'ye dava değeri arttırım dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın 09.10.2026 günü saat 11:43'te yapılacağı, iş bu ilanın HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı beyanda bulunmanız ve beyanda bulunmadığınız takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur."

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

#ilangovtr

Basın No: ILN02528853