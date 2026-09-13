T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/11 Tereke

MİRAS BIRAKAN: HAKAN SUAT KAYHAN -69352011164

Yukarıda açık kimlik yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilmiş olup, Mahkememiz dosyasında yürütülen tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olup, TMK'nun 612. Maddesi uyarınca artakalan değerlerin mirası red eden yasal mirasçılarına teslimi ile,

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Mahkememizin 02/07/2026 tarih ve 2024/11 Tereke 2026/12 Karar ilamı ve 28/08/2026 tarihinde kesinleştiğine dair İİK 254 maddesi gereğince tasfiyenin(İflasın) kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK'nın 166 ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02547310