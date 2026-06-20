T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/1183 Esas

MİRASÇI : MUSTAFA UZAY TÜMER - 12016884628

MİRAS BIRAKAN : LÜTFİYE DÖRTKÖŞE - 45403350666

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 09/06/2026 tarihli ara kararı gereğince, mirasçı Mustafa Uzay Tümer'e ilanen tebligat yapılmasına ve tebligat giderlerinin ileride vasiyetnamenin lehtarına yükletilmek üzere suç üstü ödeneğinden karşılanmasına karar verilmiştir.

Muris LÜTFİYE DÖRTKÖŞE'nin Kartal 27. Noterliğinin 08/05/2019 tarih ve 06722 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme evrakında özetle:"BEYOĞLU 31.NOTERLİĞİ nden 16.03.2017 tarih, 10235 yevmiye no ile tasdikli Düzenleme Şeklinde Vasiyetname vermiştim. Şimdi ise gördüğüm lüzum Üzerine bu vasiyetnameden vazgeçiyorum. Vasiyetnamemin hükümsüz ve geçersiz olduğunu, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın kendi isteğim ile söz konusu vasiyetten rücu ettiğimi, döndüğümü, son VE gerçek isteklerimin ve vasiyetimin bu şekilde olduğunu hür irademle noter huzurunda kabul ve beyan ederim." diyerek sözlerini bitirdi.

Muris LÜTFİYE DÖRTKÖŞE'nin Kartal 27. Noterliğinin 01/10/2020 tarih ve 22281 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinde özetle:"VUKUU VEFATIM HALİNDE; T.C.Hudutları dahilinde bulunan Bilumum Bankaların Merkez yada Şubelerinde bulunan bilumum Hesaplarımdaki paranın 50.000.-TL'lık kısmını (TEV) TÜRK EĞİTİM VAKFI'na - 50.000.-TL'lık kısmını da (LÖSEV) LÖSEVİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK EĞİTİM VAKFI'na hiçbir baskı altında kalmaksızın vasiyet ediyor ve bırakıyorum. Son ve gerçek isteğimin bundan ibaret olduğunu "hür irademle" noter huzurunda kabul beyan ve ikrar ederim. " Sözlerini bitirdiği görülmüştür.

Mirasçı MUSTAFA UZAY TÜMER'e Duruşma Günü: 23/03/2027 tarih saat : 10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, muris LÜTFİYE DÖRTKÖŞE'nin Kartal 27. Noterliğinin 08/05/2019 tarih ve 06722 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme ve Muris LÜTFİYE DÖRTKÖŞE'nin Kartal 27. Noterliğinin 01/10/2020 tarih ve 22281 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerininde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetmameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026

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Basın No: ILN02492635