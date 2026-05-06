T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/155 Esas

DAVALI : Sinemnur BAYRAK - 43*****08

İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nce çocuk Kumsal EFE'nin velayeti sorumluluğunu yerine getirmemeniz, çocuğun bakımını anneanneye bırakmanız nedeniyle velayetin kaldırılması hususunda ihbarda bulunulmuş olup;

Mahkememizce dosyada mevcut adresinize yapılan tebligat iade dönmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 04/03/2026 tarihli tensip zaptında; HMK'nın 317. maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, duruşma günü olarak belirlenen 15/09/2026 günü saat 10:00'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız gerektiği ile 7251 sayılı kanunla değişik Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1-ç maddesi gereğince işbu ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerektiği ve bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmanıza karar verileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02461223