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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-23 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2015/187-Ceza Dava Dosyası
 
19.03.2024
 
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İLAN

Mahkememizin 07/02/2019 tarih 2015/187 esas 2019/83 karar sayılı Soltanhoseın ve Rahıle oğlu.11/09/1986 İran doğumlu. Sanık RAHIM ABBASZADEH GARJAN Hakkında güveninin kötüye kulllanılması suçundan 9 ay hapis ve 2000 TL adli para cezasına hükmolunduğu

Gıyabı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr
 
Basın No: ILN02007316