T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2024-03-23 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.52516621-2015/187-Ceza Dava Dosyası
19.03.2024
Konu:
İLAN
Mahkememizin 07/02/2019 tarih 2015/187 esas 2019/83 karar sayılı Soltanhoseın ve Rahıle oğlu.11/09/1986 İran doğumlu. Sanık RAHIM ABBASZADEH GARJAN Hakkında güveninin kötüye kulllanılması suçundan 9 ay hapis ve 2000 TL adli para cezasına hükmolunduğu
Gıyabı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02007316