T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/373 Esas



26.10.2023



KARAR NO : 2023/320 Karar

BASIN İLAN KURUMUNA



Esas No : 2019/373 Esas



Karar No : 2023/320 Karar



Davacı : MURATCAN GÖKTÜRK - 47770532768



Vekili : Av. Selin KASACI



Davalılar : RAHİME YILDIRIM - 14762856010

YELİZ YILDIRIM - 14756856248

ERKAN ELMAS - 34492092182



Davacı , MURATCAN GÖKTÜRK ile Davalılar , RAHİME YILDIRIM, YELİZ YILDIRIM ve ERKAN ELMAS arasında mahkememizde görülerek karara bağlanan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan), İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasında verilen kararın Davacı Muratcan GÖKTÜRK vekili Av. Selin KASACI tarafından 25/10/2023 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş olması nedeniyle,



Davalılar Rahime YILDIRIM, Yeliz YILDIRIM ve Erkan ELMAS'ın bildirilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilememiş olması karşısında Davacı vekilinin 25/10/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi, adı geçen davalılar yönünden iş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/10/2023

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Basın No: ILN01922807