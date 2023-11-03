T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
26.10.2023
KARAR NO : 2023/320 Karar
BASIN İLAN KURUMUNA
Esas No : 2019/373 Esas
Karar No : 2023/320 Karar
Davacı : MURATCAN GÖKTÜRK - 47770532768
Vekili : Av. Selin KASACI
Davalılar : RAHİME YILDIRIM - 14762856010
YELİZ YILDIRIM - 14756856248
ERKAN ELMAS - 34492092182
Davacı , MURATCAN GÖKTÜRK ile Davalılar , RAHİME YILDIRIM, YELİZ YILDIRIM ve ERKAN ELMAS arasında mahkememizde görülerek karara bağlanan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan), İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasında verilen kararın Davacı Muratcan GÖKTÜRK vekili Av. Selin KASACI tarafından 25/10/2023 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş olması nedeniyle,
Davalılar Rahime YILDIRIM, Yeliz YILDIRIM ve Erkan ELMAS'ın bildirilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilememiş olması karşısında Davacı vekilinin 25/10/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi, adı geçen davalılar yönünden iş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/10/2023
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Basın No: ILN01922807