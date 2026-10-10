T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Erzurum İli, Tekman İlçesi, Gökoğlan Mahallesi/Köyü, Cilt No:58, Hane No:45, Bsn: 55'de nüfusa kayıtlı bulunan 190*****924 T.C. nolu, 09/06/1983 doğumlu Mahmut ve Sernaz'dan olma HACER GÜLDERE'nin 2010 yılında kaybolduğu bildirilmiş olup, gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,
Adı geçen kişiyi tanıyan ve nerede olduğunu bilen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/441 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02565652