T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/42 Esas

DAHİLİ DAVALI : ALI YAGHOBUI - 9999****060

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/42 Esas sayılı dosyasında Ali Yaghboubi tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/42 Esas sayılı dosyasında; Mukbil Ozan Manav tarafından tarafından dahili davalılardan Ali Yaghboubi'ye açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davasında; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yeşilbağlar Mahallesi, 114 Pafta, (eski 2383 Ada, 105 Parsel), yeni 10825 Ada, 15 Parsel sayılı ana taşınmazın; 1. Tamamı ana taşınmazın ortak alanlarından olan Bodrum Katının Onaylı Mimari Projesi'ne uygun hale getirilmesi; 2. A Blok Zemin Katındaki ortak alanların Onaylı Mimari Projesi'ne uygun hale getirilmesi; 3. B Blok Zemin Katındaki ortak alanların Onaylı Mimari Projesi'ne uygun hale getirilmesi; 4. A ve B Blokların arasındaki boş alana kaçak olarak inşa edilmiş yönetim binasının yıkılarak iki blok arasındaki alanın Onaylı Mimari Projesi'ne uygun hale getirilmesi; 5. Yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin Davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği,

Hukukçu bilirkişi tarafından alınan bilirkişi raporunda teknik heyetçe keşif mahallinde yapılan inceleme neticesinde davaya konu alanlarda onaylı mimari projeye aykırılıklar olduğunun belirlendiği, bu doğrultudaki işlemlerin KMK içtihatlarına göre ortak alana ve mülkiyet hakkına müdahale niteliğinde olup KMK’ya aykırı şekilde davacının hakkının kısıtladığı ve kamu düzenini ilgilendirdiği tespit edilmiştir. Takdir mahkemenin olmak üzere, teknik heyetin ruhsata aykırılıkların projeye uygun hale getirilmesinde binanın statiğinin etkilenmeyeceği tespiti de yer aldığından; davacının onaylı mimari projeye uygun hale getirilme, kaçak yapının yıkılması taleplerinin uyarlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır şeklinde görüş bildirdiği,

Teknik heyetçe keşif mahallinde yapılan inceleme neticesinde ruhsata aykırı imalatların sökülerek projesine uygun imalatların yapılması ruhsatlı projesine uygun hale getirilmesi bedeli olarak; serbest piyasa fiyat araştırması yapılmış olup, malzeme, işçilik, her türlü nakliye, genel giderler dahil dava tarihi 01.07.2020itibariyle toplam 72.000,00.-TL+KDV hesaplandığı şeklinde görüş bildirmiştir.

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/42 esas sayılı dosyasının duruşma gününün 04/03/2026 günü saat 11:25 olduğu, aksi taktirde HMK ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02374510