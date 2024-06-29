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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-06-29 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2022/285 Esas

KARAR NO : 2023/1026

     Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 106/2.a, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2 AY HAPİS, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Saniye oğlu, 20/06/1978 doğumlu, Kastamonu, Devrekani, Alınören mah/köy nüfusuna kayıtlı NAİM BARTINLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

     1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 NİN ÜZERİNDE GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,
     
     2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02053202