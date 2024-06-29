T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/285 Esas

KARAR NO : 2023/1026

Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 106/2.a, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2 AY HAPİS, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Saniye oğlu, 20/06/1978 doğumlu, Kastamonu, Devrekani, Alınören mah/köy nüfusuna kayıtlı NAİM BARTINLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 NİN ÜZERİNDE GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02053202