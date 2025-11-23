T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2020/387 Esas

KARAR NO : 2024/843

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2024 tarihli ilamı ile 227/2, 227/2, 227/2 maddesi gereğince 3 "ER KEZ 7200 TL ADLİ PARA , 2 YIL 6 AY HAPİS cezaları ile cezalandırılan Gazanfer ve Meliye oğlu, 01/11/1987 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MERT REİS tüm aramalara rağmen bulunamamış, yokluğunda verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli tirajı 50.000 nin üzerinde gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02341459