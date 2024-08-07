T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/57

Davacı , AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ERCAN YÜCEL, GÜLÜSTAN YÜCEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Ercan Yücel adına çıkartılan tebligat bila ikmal iade edilmiş, yapılan adres araştırmasından da bir sonuç elde edilememiştir.

Davacı tarafça açılan işbu davada, Müvekkili Akbank Türk Anonim Şirketi ile borçlu/davalı Ercan Yücel arasında, 25.07.2023 tarihli "Mesafeli Akdedilen Kredi Kartı Sözleşmesi akdedildiğini, işbu kredi sözleşmesi uyarınca davalı tarafın müvekkili bankadan kredi kartı kullandığını, kredi borcunu ödemediğini, borcun ödenmemesi sebebiyle 05/12/2023 tarihinde Büyükçekmece 3.İcra Dairesi 2023/40987 Esas sayılı dosyasıyla yasal takip başlatıldığını, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini ve takibin kesinleşiğini, borçlu Ercan Yücel'in Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi, 154 Ada, 14 Parsel, Kat :2, No:9, Arsa Pay 42,Arsa Payda 360 mesken nitelikteki taşınmazı, annesi Gülüstan Yücel'e borcun doğum tarihi olan kredi kartı sözleşmesinin imzalanmasının sonrasında 23.08.2023 tarihinde çok düşük bir bedelle devrettiğini, davanın kabulü ile B.K m.18 ile İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince, borçlunun söz konusu devre ilişkin tasarrufun iptaline, tasarrufa konu taşınmazın cebri icra yolu ile Büyükçekmece 3.icra dairesi 2023/40987 esas sayılı dosyasından olan alacaklarını ve tüm ferilerini karşılayacak miktarda haciz ve satış isteminde bulunmuştur.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese, dilekçede belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip tutanağını içerir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, belirlenen 08/10/2024 günü ve saat 11:10'de yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02072669