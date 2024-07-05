T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/411 Esas

03/07/2024

İ L A N

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurt dışı adresinize vasiyetname ile birlikte duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız/ ulaşılamadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Yapılan Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ekinde bulunan vasiyetname ile birlikte duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kadıköy 1. Noterliğinin 04/02/2024 şubat, 01383 yevmiye numaralı vasiyetnamesinde ;

" Vefatım halinde, halen maliki olduğum İstanbul, Beyoğlu, Firuzağa, Türkgücü Cad. 64 Kapı Sayılı, tapunun pafta 30 ada, 500 parsel 36 nolarında kayıtlı, taşınmazdaki 7/39 arsa payına tekabül eden 3 numaralı dairemi ve kezalik İstanbul, Kartal, 1 Bölge, Küçükyalı kılavuz çayırı mevkiinde kain 1 kapısayılı, Alkan Apt. Olarak maruf ve tapuda pafta 6, ada 82 parsel 52 de kayıtlı, taşınmazdaki 16/300 arsa payına tekabül eden numaralı bağımsız bölüm olan dairemi vasiyet yolu ile Türkiye Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'ne terkin ve bağışladım. Bu itibarıyla bütün gayrimenkul terekemi kayıtsız ve şartsız olarak vasiyet yolu ile Türkiye Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneğine bıraktığım gibi keza bilcümle menkul terekemi, eşyalarımı, banka mevduatı, ziynet eşyası ve bunun gibi her nevi menkul atımı ve huzur evindeki odada ölümüm halinde çıkacak bi cümle eşya para ve her türlü mevcudatımıbi netice bütün terekemi kül halinde adı geçen derneğe bıraktım, terk ve vasiyet ettim. Son arzularım bundan ibaret olup, yerine getirilmesini isterim" şeklinde olduğu anlaşıldı.

Vasiyetnamenin tebliği ile duruşma günü olan 11/07/2024 günü saat 13:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilgili Duygu Kurtekin'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/07/2024

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Basın No: ILN02056414