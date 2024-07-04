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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:01:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/623 Esas
 
01/07/2024

İLGİLİ : Mithat İlhan Özüdoğru

     Mahkememizin kararı ile mirasçı Mithat İlhan Özüdoğru isimli şahsa yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından vasiyetname örneğinin ilanen tebliğ edilmesine dair karar verilmiş olmakla,

     Mahkememiz 17/06/2020 tarihli 1 nolu celse de okunduğu anlaşılmakla, Kadıköy 2. Noterliğinin 29142 yevmiye numaralı 14 Temmuz 1993 tarihli vasiyetname ekinde muris Fatma Sevinç Avşaroğlu tarafından hazırlanan el yazmalı vasiyetnamesinde Özetle; "kendisinin ölümü halinde bir takım kişilerin sorumlu olduğu" şeklinde olduğu anlaşıldı.

     Vasiyetnamenin tebliği ile duruşma günü olan 10/10/2024 günü saat 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilgili Mithat İlhan Özüdoğru'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.  01/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02055153

 