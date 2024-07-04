T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/623 Esas

01/07/2024

İLGİLİ : Mithat İlhan Özüdoğru

Mahkememizin kararı ile mirasçı Mithat İlhan Özüdoğru isimli şahsa yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından vasiyetname örneğinin ilanen tebliğ edilmesine dair karar verilmiş olmakla,

Mahkememiz 17/06/2020 tarihli 1 nolu celse de okunduğu anlaşılmakla, Kadıköy 2. Noterliğinin 29142 yevmiye numaralı 14 Temmuz 1993 tarihli vasiyetname ekinde muris Fatma Sevinç Avşaroğlu tarafından hazırlanan el yazmalı vasiyetnamesinde Özetle; "kendisinin ölümü halinde bir takım kişilerin sorumlu olduğu" şeklinde olduğu anlaşıldı.

Vasiyetnamenin tebliği ile duruşma günü olan 10/10/2024 günü saat 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilgili Mithat İlhan Özüdoğru'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/07/2024

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Basın No: ILN02055153