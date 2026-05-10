Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sayı : 2026/280 Esas
 
Konu : GAİPLİK
06.05.2026
 
İLAN

HÜSEYİN DEMİREL ile HASIM SIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SALİH DEMİREL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.05.2026

 

GAİP
TC KİMLİK NO : 39218033852
ADI SOYADI : SALİH DEMİREL
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : ELMAS
DOĞUM TARİHİ : 16/11/1984
DOĞUM YERİ : GERZE
İKAMETGAH ADRESİ : Topağacı Mah. Karaman Sk. No: 10İç Kapı No: 1 Ümraniye/ İSTANBUL

Basın No: ILN02465660