T.C. İstanbul Anadolu 28. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/616 Esas

DAVALI : TURGAY AYDIN

Davacı tarafından aleyhinize açılan alacakdavasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı davetiyesi çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, müzekkere ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı; DAVALI TURGAY AYDIN'ın yukarıda açıklanan dava dilekçesine "2 hafta içerisinde HMK'nin 129.maddesindeki hususları içerir şekilde dilekçe vererek davaya cevap verebileceği, süresinde cevap vermemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" hususu dava dilekçesi, müzekkere ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/04/2023

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Basın No: ILN01838892