T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/463 Esas

KARAR NO : 2024/328

Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2024 tarihli ilamı ile 105/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahmud ve Tadiyye oğlu, 05/05/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULCEBBAR ATİYE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Kanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.14.08.2024

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Basın No: ILN02077201