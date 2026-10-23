T.C. İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinden

İ L A N

Esas Sayısı : 2023/433

Davacı Susan Burchard tarafından, davalılar Dilek Özbay, Hakkı Özbay, Salih Özbay, Zehra Özbay, Burcu Caner, Can Günay, Mehmet Halit Demirbilek, Mete Yüksel, Perihan Yıldırım, Taha Sütgöl aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davalı Can Günay'ın geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Kararda; davacı vekilinin, İstanbul Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/287 E. 2015/319 K. sayılı kararı ile düzenlenen mirasçılık belgesinin iptalini ve murisin tek mirasçısı olan müvekkilin miras payının tespiti ile kendisine verilmesini dava etmiş, Mahkememizce davacının davasının kabulü ile; İstanbul Anadolu 19.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287E.-2015/319K.sayılı mirasçılık belgesinin İptaline karar verilmiştir. Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli Kararın ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14/10/2026

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Basın No: ILN02576192