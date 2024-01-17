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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-01-17 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/83 Esas

27/12/2023

Konu : gaiplik ilanı

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE

Davacı , MEHMET BOZKURT tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizin 06/12/2023 tarihli ara kararı ile Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince NURTEN BOZKURT'un gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,

5726**06232 T.C.kimlik numaralı, IĞDIR ili, MERKEZ ilçesi, SUVEREN mah/köy, 48 Cilt, 39 Aile sıra no, 60 bsn nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve ZELİHA kızı 02/03/1976 doğumlu NURTEN BOZKURT'un gaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01967939