T.C. İstanbul Anadolu 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-01-17 00:00:00 -
T.C. İstanbul Anadolu 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/83 Esas
27/12/2023
Konu : gaiplik ilanı
İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE
Davacı , MEHMET BOZKURT tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
27/12/2023
Konu : gaiplik ilanı
İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE
Davacı , MEHMET BOZKURT tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Mahkememizin 06/12/2023 tarihli ara kararı ile Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince NURTEN BOZKURT'un gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,
5726**06232 T.C.kimlik numaralı, IĞDIR ili, MERKEZ ilçesi, SUVEREN mah/köy, 48 Cilt, 39 Aile sıra no, 60 bsn nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve ZELİHA kızı 02/03/1976 doğumlu NURTEN BOZKURT'un gaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01967939