T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2024/1366
KARAR NO: 2025/560
Güveni Kötüye Kullanma, Tehdit suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2025 tarihli ilamı ile 5237sayılı TCK 155/2, 62/1, 52/2, 50/1-a, 52/4, 59/1 maddeleri gereğince 15.000,00 TL ve 200,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Tehdit suçundan 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2 maddesi gereğince kamu davası açılmış ise de BERAATİNE karar verilen Rahmo ve Behiye oğlu, 10/02/1988 HALEP doğumlu TC Kimlik No: 99796914936 MUHAMMEDNUR RAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR. 13/11/2025
