T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/68

KARAR NO : 2025/420

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2025 tarihli ilamı ile Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme suçundan (5237 sayılı TCK'nın 170/1-c maddesi) HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA, Silahla Tehdit suçundan 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a, 43/1, 43/1, 58/6,7, 63 maddeleri gereğince 2 YIL 12 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA , 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 Sayılı Yasanın 13/1, 52/2, 58/6,7, 63maddeleri gereğince 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ve 1.200,00 TL ADLİ PARA CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA , 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA, Hakaret suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 125/1, 58/6,7, 63 maddeleri gereğince 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA, Mala zarar verme suçundan 5237 sayılı TCK'nın151/1, 58/6,7, 63 maddesi gereğince 6 AY HAPİSCEZASI İLECEZALANDIRILMASINA, 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA, Adli Emanetin 2024/10521 sıra numarasında kayıtlı suç eşyasının TCK 54/1-4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Mehmet ve Hediye oğlu, 01/01/1992 ADAKLI doğumlu TC Kimlik No:24169397764 ERGIN ENSEVİMLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR. 14/11/2025

Basın No: ILN02336312