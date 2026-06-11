T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı: 2025/928 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve TMK'nın 33/2 maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi talep edilen Rıza ve Telli oğlu, 10/11/1973 Erzincan doğumlu T.C. Kimlik No:446******22 DURAN ARSLAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.05.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02484774