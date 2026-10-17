T.C. İstanbul Anadolu 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/7 Esas

DAVALI NİCOLE SEMİN FAEHNDRİCH

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mehmet Engin Sütmen'in Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen davalı Nicole Semin Faehndrich'e ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, ön inceleme duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/12/2026 günü saat:10.35 olan ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02571729