T.C. İstanbul Anadolu 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

TEREKE NO : 2026/380 Tereke

İşbu tereke dosyamızdan; İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SARAÇİSHAK mah/köy, 95 Cilt, 1303 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, ABDÜLMESİH ve FEKTÖRA oğlu/kızı, 04/04/1965 doğumlu, 24/04/2026 tarihinde vefat eden müteveffa CEMİL KUNDAKÇI'nın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. Akın Kaya'nın atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 629. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02532859