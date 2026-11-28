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ESAS NO : 2024/610 Esas

DAVALI : ESİN TAŞATAR Seyitömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. Birlik Apt. No:3/6 Fatih/ İSTANBUL

Davacı YÜCEL TAŞAR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup gerekli tebiğ işlemleri ilanen tamamlanmıştır.

Mahkememizin 01/10/2026 tarihli celsesinin 6 numaralı ara kararı ile HMK 147/2 şerhli ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

6100 sayılı HMK.nun 147/1 ve HMK. 143/1 maddesi gereğince tarafların davada ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmaların birlikte inceleneceği tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, HMK.nun 147/2 maddesi gereğince geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 30/11/2026 günü saat:11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu 01/10/2026 tarihli duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02607558