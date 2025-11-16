T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/1860 Esas

MİRASÇI : SABRİYE SEVGİ YALIN - 1139****456

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ÜMMÜGÜL LAMİE ÖZTÜRK tarafından Bakırköy 2. Noterliğine tanzim ettirilen 14/09/2012 tarih 16510 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tespit edilen son ikametgah adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa ÜMMÜGÜL LAMİE ÖZTÜRK tarafından Bakırköy 2. Noterliğine tanzim ettirilen 14/09/2012 tarih 16510 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin;

"Ölümümden sonra hüküm ifade etmek üzere; Sahibi bulunduğum, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, A.H.Cafer mahallesi, Arapodaları Çıkmazı sokağı hudutları dahilinde bulunan tapunun; 45 pafta, 213 ada, 117 parsel nosunda kayıtlı taşınmazdaki hak ve hisselerimin tamamını 49660229536 T.C.kimlik nolu yeğenim; NURETTİN NEZİH ANOLAY'ın çocukları Nurettin Nezih ile Velda kizi, 28.01.1989 Keşan doğumlu ve 49648229992* T.C. kimlik numaralı REFİKA MELİS ANOLAY ile yine Nurettin Nezih ile Velda kızı, 29.05.1992 Keşan doğumlu ve 49645230014* T.C. kimlik numaralı FİKRİYE MÜGE ANOLAY 'a herhangi bir baskı, cebir ve tesir altında kalmaksızın, kendi hür iradem ve isteğimle, eşit miktarda kalmasını vasiyet ediyor, bırakıyorum. Tüm mirasçılarımın da işbu vasiyetim doğrultusunda hareket etmelerini istiyorum." şeklinde vasiyette bulunduğu görüldü.

Durusma Günü: 12/03/2026 günü saat 11:10'da vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

