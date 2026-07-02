T.C. İstanbul Anadolu 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/47 Esas

DAVACI : BETSİ ELFASE- 60874153318

DAVALI : AYFER DARLAZ Ataşehir Mah. 8216/4 Sk. No:4/1/16 Çiğli/ İZMİR

Davacı Rahmi Altaras vekilinin 17/03/2020 tarihli cevaba cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili Rahmi Altaras'ın 15.03.2020 tarihinde vefat ettiğini, 16.03.2020 tarihinde defin işlemlerinin gerçekleştiğini, bu nedenle müvekkilin taraf sıfatının sona erdiğini ve mirasçılarının davaya katılımı için süre verilmesi gerektiğini, davalının Tacirler Menkul Değerler A. Ş. nezdinde bulunan 143, 919.72 TL tutarındaki parayı müvekkil adına çekebilmesi için özel yetkili vekaletnameye sahip olması gerektiğini, davalının bu parayı çektiğini ikrar ettiğini, davalının müvekkilin yoğun bakımda olduğu 14.09.2017 tarihli raporu sunduğunu, genel yetkili vekaletname ile işlem yaparak vekalet yetkisini kötüye kullandığını, parayı müvekkile verdiğine veya hastane giderleri için harcadığına dair somut bir delil sunamadığını, davalının şiddet gördüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu konuda kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmadığını, davalının ev hanımı olması sebebiyle dava konusu miktarı biriktirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalının cevap dilekçesindeki boşanma protokolüne ilişkin iddialarının işbu dava ile ilgisinin bulunmadığını, tarafların boşanma sonrası müşterek çocuk Aksel dışında iletişim kurmadıklarını, davalının 143.919, 72 TL tutarındaki menkul değeri izinsiz ve hukuksuz şekilde kendi hesabına aktardığının açık olduğunu belirterek, davanın kabulü ile söz konusu tutarın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz 28/01/2026 tarihli celsesi 2 numaralı ara karar gereği Davacı Betsi Elfase'ye yapılacak diğer ilanen tebligatlar için ücret ve davalı tarafa yapılacak tebligat masrafları gözetilerek 10.000 TL gider avansı yatırmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde yatırılmadığı takdirde dosyanın usulden reddedileceğinin ihtarına, ihtarın cevaba cevap dilekçesiyle birlikte ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02501067