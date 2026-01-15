T.C. İstanbul Anadolu 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1679 Esas

Konu : İlanen Tebliğ

İLAN

Mahkememizin 13/01/2026 Tarihli Ara kararı ile; Muris 32249356846 TC Kimlik Numaralı FADİME UĞUZ tarafından tanzim ettirilen Banaz Noterliği'nin 14/07/1995 Tarih 2882 yevmiye numaralı vasiyatnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Vasiyetnamede özetle; " Eşim Hasan Uğuz'dan bana irsen ve teselsülen intikal eden veya edecek olan; Uşak ili, Banaz ilçesi,

1) Banaz köyü Koçaklar deresi mevkiinde kain ve tapunun K23.a.25.b.c pafta, 593 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1 he 0625 m2 miktarındaki tarla ile,

2) Yeşilyurt Köyü Köyönü mevkiinde kain ve tapunun 1 pafta, 139 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı bulunan 0993. m2miktarındaki bahçe ile,

3) Yeşilyurt Köyü Kocayeri mevkiinde kain ve tapunun K 23.a.20.d.pafta, 154 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1 he 2992.M2 miktarındaki tarla, ile

4) Yeşilyurt Köyü elmayanı mevkiinde kain ve tapunun K23-A-25-b-A pafta, 136 ada, 50 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1475.M2 miktarındaki tarla ile,

5) Yeşilyurt Köyü Gölcük mevkiinde kain ve tapunun K23-a-20-d/K23-a-20-c pafta, 156 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1 he 1988.M2 miktarındaki tarla ile,

6) Yeşilyurt Köyü Aşağı orman mevkiinde kain ve tapunun K23-a-25-b-c/25-b-D pafta, 137 ada, 65 parsel numarasında kayıtlı bulunan 9508.M2 miktarındaki tarla ile,

7) Yeşilyurt Köyü Köyönü mevkiinde kain ve tapunun 1 pafta, 139 ada, 103 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1121.M2 miktarındaki bahçe ile,

8) Yeşilyurt Köyü Köyönü mevkiinde kain tapunun,1-7 pafta, 139 ada, 131 parsel numarasında kayıtlı bulunan 5056.M2 miktarındaki bahçe ile,

9) Uşak ile, Banaz ilçesi, Yeşilyurt Köyü Uludere mevkiinde kain ve tapunun 8 pafta, 142 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı bulunan 4662.M2 miktarındaki tarla ile,

10) 31 Ağustos mahallesi, Besim Atalay sokak, Halit Ziya caddesi mevkiinde kain ve tapunun 49-49-ş-b pafta 14 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1215.M2 miktarındaki avlulu ahşap tek katlı ev ve hızar atölyesi olmak üzere iş bu 10 maddede belirtilen gayrimenkullerde bulunan miras hak ve hisselerimi hisselerim oranında, ben ölünceye kadar kendi zilliyet ve tasarrufumda kalmak ve şartıyla ben öldükten sonra onun olması kaydıyla, kayıtsız ve şartsız sahibi ve maliki olması için Hasan ve Fadime kızı, 1960 Banaz doğumlu, GÜLNAZ UĞUZ'a verilmesini vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer mirasçılarımın iş bu gayrimenkullerde bulunan hissellerimden hisse almalarını istemiyorum. Miras haklarını diğer menkul ve gayrimenkullerimden almalarını, bu yerlere dokunmamalarını ve bunlar üzerinde hiçbir hak iddia memelerini istiyorum. Ben öldükten sonra iş bu yukarıda 10 maddede belirtilen gayrimenkullerde bulunan hisselerim, ben öldükten sonra Gülnaz Uğuz'a ait olacaktır. Bu vasiyetimi hiçbir baskı altında kalmadan, aklım başımda olarak kendi rızam ve kendi arzum ile yazdırdım, son arzum ve isteğimi Noter huzurunda beyan ve kabul ettim." şeklinde vasiyette bulunduğu anlaşılmış,

Mirasçı 28775472686 TC Kimlik Numaralı AZİME ALBAYRAK'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle vasiyetnamenin ve duruşma günü olan12.05.2026 tarih ve 10:35' saatinin mirasçı AZİME ALBAYRAK'a ilanen tebliğ olunur.

