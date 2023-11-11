T.C. İstanbul Anadolu 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/104 Esas

İLGİLİ DAVALI : FURKAAN HAROON (RUKHSANA ve MUHAMMED'den olma)



Davacı FATEMEH MOHEBBI tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı dilekçesinde özetle; 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle 16 haftalık gebe olduğunu, işbu gebeliğin sizinle yaşadığı ilişki sonrası meydana geldiğini, bebeğin babasının siz olduğunu, gebeliği öğrendikten sonra davacı ile tüm iletişiminizi kestiğinizi, tüm bu nedenlerle çocuk ile aranızdaki soybağının kurulmasını, 100.000,00 TL maddi tazminatın tarafınızdan alınarak kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir.



İlan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK 127. Maddesi uyarınca; Dava dilekçesine karşı iki haftalık yasal kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verme süresinizin bulunduğu, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız tebliğ ile ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01928730