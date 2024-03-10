T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TEREKE SAYI : 2022/10 Tereke

Ahmet Nuri Ceranoğlu terekesinin TMK'nın 612. maddesi ve İİK'nın 180. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye edilmektedir.

1- Taşınmaz:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Bozhane Mahallesi, 123 parselde kayıtlı 9.650,00m2 “tarla” niteliğindeki taşınmazın 1/8 hissesi

İmar Durumu: Taşınmaz tarla niteliğinde olduğundan bilirkişi raporunda imar durumuna ilişkin ayrıca bir bilgi bulunmamaktadır. Dosya kapsamında alınan 08/12/2023 tarihli bilirkişi raporunda imar durumuna ilişkin görsel paylaşılmıştır.

Taşınmazın Özellikleri:

Dava konusu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Bozhane Mahallesi, 123 parsele ilişkin taşınmaz. Bozhane İlkokul ve Ortaokulu’na yaklaşık 1 km mesafede, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesine yaklaşık 5.5 m mesafede uzaklıktadır. Parsel Okul, cami, alışveriş birimleri gibi sosyal donatılardan ve Tüm belediye ve alt yap tanlarından (elektrik, su, ulasım, kanalizasyon, temizlik vb.) az seviyede yararlanabilek konumda yer almaktadır. Bir adet müştemilat ve 4 adet ikiz villa zemin +1,5 normal kattan oluşur. Binanın inşaat alanı 8 kapı sayılı daire, 269,37 m2; 10 kapı sayılı daire, 269,35 m2; 12 kapı sayılı daire 272/54 m2; 14 kapı sayılı daire, 268,37 m2; 16 kapı sayılı tek katlı 1 daire 156,52 m2dir.

Muhammen Değeri: 980.078,12 TL

Taşınmazın 02/01/2024 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen muhammen değerin tamamından(%100'ünden) başlamak kaydıyla, tüm satış, harç, vergi ve masrafları alıcısına ait olmak koşulu ile pazarlık usulü ile satılmasına ve alıcı adaylarından teklif alınmasına karar verilmiştir.

2- Satış Şartları ve Usulü:

Alıcı adaylarının taşınmaz için tekliflerini en geç 29.03.2024 Cuma günü. saat 16.00'ya kadar İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/10 Tereke sayılı dosyasına vermeleri gerekmektedir.

Taşınmaz için teklifler değerlendirildikten sonra T.M.K.'nun Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca bilirkişi en yüksek teklifi raporunda belirlenen muhammen değerin % 100'ünden aşağı olmamak kaydıyla en yüksek teklifi veren en az üç istekli daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda en yüksek bedeli tüm satış harç, vergi ve masraflarını üstlenmesi koşulları ile taşınmaz ihale edilecektir.

Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, muhammen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalelerin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelemesinde yarar gördüğü hallerde ertelemekte serbesttir. Tapu alım-satım harcının 1/2 si, tapu masrafları, %0 5,69(binde 5,69) ihale damga vergisi ile %18 KDV alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV, fark, ceza ve faizlerden sorumluluk ihale alıcına ait olup ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İhale, satış tutanağının Tereke Mahkemesince onaylanması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri taşınmaz için vereceği tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlarla ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmaza ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporları Mahkeme dosyasında görülebilir. Daha fazla bilgi almak isteyen alıcı adaylarının tereke tasfiye memuru Av. Mert Öztekin ile 0507 689 24 24 numaralı telefon numarası üzerinden iletişime geçebileceği hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN01999530