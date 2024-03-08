T.C. İstanbul Anadolu 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/1 Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi :ASIM KARAMAN, 64438146860 T.C numaralı, Nazım ve Lütfiye oğlu, İyidere 15/10/1964 doğumlu, 20/10/2021 tarihinde vefat,

Mahkemesi : Mahkememiz 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/26 esas ve 2022/38 karar sayılı kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup, murisin terekesinin TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2024/1 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 20/10/2021 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. MUSTAFA MAHMUT KARAHAN'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01998048