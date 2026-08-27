T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

8.500.000,00

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Taşıt

35YS248 Plakalı, 2023 Model, MERCEDES-BENZ Marka, NMB41055013294771 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın komple sökük olduğu, ön tamponun, ön panjurun, ön farların ve ekipmanlarının, yan bagaj kapaklarının, arka tamponun, arka motor kaputunun, arka stop lambalarının olmadığı, aracın ön camının kırık olduğu, aracın kaport aksamlarının birçoğunun sökük ve eksik olduğu. Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında yapılan incelemede, sürücü ve yolcu koltuklarının olmadığı, arka klimaların sökük olduğu, torpido aksamlarının komple sökük olduğu, iç yolcu elektronik aksamlarının olmadığı, aracın içinde elektronik beyinlerin ve kumanda düğmelerinin sökük ve eksik olduğu, aracın 2+2 mi, 2+1 mi olduğunun tespit edilemediği, ancak koltuk bağlantılarına bakıldığında 2+1 gibi olabileceği ve aracın tescil kayıtlarında 43 koltuklu olduğu. Otobüsün iç aksamının neredeyse hepsinin sökük ve eksik olduğu. Aracın motor kaputunun olmadığı, aracın motor, şanzuman, akis ve elektronik beyin ve aksamlarının komple sökük ve eksik olduğu, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. 1- Her ne kadar trafikten men tutanağında araç anahtarı var olarak gözükse de fiili haciz esnasında yediemin anahtarın kendilerinde olmadığını beyan etmiş olup, yediemin beyanına göre araç anahtar ve ruhsatı yoktur Bilirkişi raporu eksper mahiyetinde olmayıp İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu: Ümraniye Dostlar Depo Yediemin Otoparkı Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Adresi Necip Fazıl Mah. Bayındır Sok No 1 Ümraniye İstanbul