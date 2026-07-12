T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/6245 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6245 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.875.000,00
|1
|Taşıt
|16KHS55 Plakalı , 2022 Model , AUDI Marka , A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC - Tipli , WAUZZZGY4NA079118 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,
- Aracın kaporta aksamında ön tamponda çizik olduğu görülmüş,
- Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş,
- Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı,
- Motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği,
- Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.
- Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.
Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit): 134.840 KM
Yediemin beyanına göre araç anahtar ve ruhsatı yoktur
Satışa Çıkarılan Mal - Tuna Sahil Yediemin Otoparkı - Yalı Mah. Pirireis Cad. No:30 Maltepe İstanbul Adresindedir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:53
10/07/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02508530