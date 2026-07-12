T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.875.000,00

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Taşıt

16KHS55 Plakalı , 2022 Model , AUDI Marka , A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC - Tipli , WAUZZZGY4NA079118 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,

- Aracın kaporta aksamında ön tamponda çizik olduğu görülmüş,

- Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş,

- Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı,

- Motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği,

- Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.

- Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.

Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit): 134.840 KM

Yediemin beyanına göre araç anahtar ve ruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal - Tuna Sahil Yediemin Otoparkı - Yalı Mah. Pirireis Cad. No:30 Maltepe İstanbul Adresindedir