T.C. İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
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ESAS NO : 2015/113
DAVALI : NECMİ SEYİR ŞENOL
Davacı Aycan Dilekçier ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında, dava dosyasının 05/02/2026 tarihli celsede HMK 150.md. gereğince başvuruya bırakıldığı, davacılar vekilinin 19/02/2026 tarihli dilekçesi ile dosyanın yenilendiği ve bilahare 23/06/2026 tarihli duruşma ara kararı uyarınca dosya kapsamı ve taraf beyanları göz önüne alınarak tahkikatın sona erdiği hususunun tespiti ile, müteakip duruşma olan 01/04/2027 günü saat 11:40 da HMK 186. maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşması olarak icra edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02605072