T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
DAVACILAR : 1- ERDOĞAN DİLBER-54823075240 - Eyüp Sultan Mah. Kızılay Cad. No:21 İç Kapı No:1 Sancaktepe / İSTANBUL
VEKİLİ: Av. SÜLEYMAN SEFA BİLGİÇ - [16427-24944-14907] UETS
DAVALILAR : 1- SEVİM DİLBER Eyüp Sultan Mah. Kızılay Cad . No:21/1Sancaktepe / İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
13/05/2024 tarihli Bilirkişi raporu: Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02055230