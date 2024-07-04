  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:01:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
ESAS NO : 2022/2547 Esas

DAVACILAR : 1- ERDOĞAN DİLBER-54823075240 - Eyüp Sultan Mah. Kızılay Cad. No:21 İç Kapı No:1 Sancaktepe / İSTANBUL

VEKİLİ: Av. SÜLEYMAN SEFA BİLGİÇ - [16427-24944-14907] UETS

DAVALILAR : 1- SEVİM DİLBER Eyüp Sultan Mah. Kızılay Cad . No:21/1Sancaktepe / İSTANBUL

     Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

     Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

     13/05/2024 tarihli Bilirkişi raporu: Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02055230