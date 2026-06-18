T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2024/2091 E.
KARAR NO : 2026/458 K.
HÜKÜM :
ASIL DAVA YÖNÜNDEN
1-Davanın KABULÜ ile, davalının İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi'nin 2024/116 Esas sayılı takibine yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Davalının EMAAR SQUARE MALL, R-3 katında yer alan B5-S-177 kapı nolu Kioks ve kioks alanından TAHLİYESİNE,
3-Yasal şartları oluşmayan para cezası talebini REDDİNE,
BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN
1-Davanın KABULÜ ile, davalının İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi'nin 2024/379 Esas sayılı takibine yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Yasal şartları oluşmayan para cezası talebini REDDİNE,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmak açıkça okunup usulen anlatıldı.11/05/2026
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Basın No: ILN02490768