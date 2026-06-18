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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/2091 E.

KARAR NO : 2026/458 K.

HÜKÜM :

ASIL DAVA YÖNÜNDEN
1-Davanın KABULÜ ile, davalının İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi'nin 2024/116 Esas sayılı takibine yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

 

2-Davalının EMAAR SQUARE MALL, R-3 katında yer alan B5-S-177 kapı nolu Kioks ve kioks alanından TAHLİYESİNE,

3-Yasal şartları oluşmayan para cezası talebini REDDİNE,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN

1-Davanın KABULÜ ile, davalının İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi'nin 2024/379 Esas sayılı takibine yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

 

2-Yasal şartları oluşmayan para cezası talebini REDDİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmak açıkça okunup usulen anlatıldı.11/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02490768