T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/979 Esas
08.04.2026
İLAN
Mahkememizde davacı Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Derneği tarafından açılmış olduğu Zayi Belgesi Verilmesi davasında Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Derneği'ne ait 000001 no'lu makbuz 25.000,00-TL bedelli, 000002 no'lu makbuz 25.000,00-TL bedelli, 000003 no'lu makbuz 25.000,00-TL bedelli, 000004 no'lu makbuz 72.000,00-TL bedelli, ve 000005-000050 arasındaki seri numaralı boş makbuzlar Dernek Gelirleri Alındı Belgesi'nin nerede olduğunu bilen kişilerin, mahkemeye bilgi vermesi veya bu evrakları gören kişilerin bu evrakları mahkememize sunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02447324