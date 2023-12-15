T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1671 Esas

12/12/2023

Mahkememizde davacı BARTIN ULUS DORUCA ŞAHİNCE KÖYÜ DEMİRÖREN VE ÇAYIRLIOĞLU MAHAL. DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ tarafından açmış olduğu Zayi Belgesi Verilmesi davasında derneğe ait işletme defterinin nerede olduğunu bilen kişilerin, mahkemeye bilgi vermesi veya bu evrakları gören kişilerin bu evrakları mahkememize sunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 12.12.2023

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Basın No: ILN01950849