  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-15 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1671 Esas
 
12/12/2023
 
Mahkememizde davacı BARTIN ULUS DORUCA ŞAHİNCE KÖYÜ DEMİRÖREN VE ÇAYIRLIOĞLU MAHAL. DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ tarafından açmış olduğu Zayi Belgesi Verilmesi davasında derneğe ait işletme defterinin nerede olduğunu bilen kişilerin, mahkemeye bilgi vermesi veya bu evrakları gören kişilerin bu evrakları mahkememize sunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 12.12.2023
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01950849
 