T.C. İstanbul Anadolu 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2026/7 Esas

DAVALI : DOĞAN BATMANOĞLU Harbiye Mah. 4451 Sok. Dış Kapı No: 30/1 Defne/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 06/01/2026 tarihli dava dilekçesinde, davalıların kamu kurumlarını da kullanarak usulsüz işlemlerle müvekkili aleyhine organize bir şekilde haksız fiil işlediklerini, bütün davalıların haksız fiil teşkil eden eylemlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olup müvekkilinin zararını gidermekle yükümlü olduklarını, bu nedenle 10.000 TL maddi tazminatın ve 400.000 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 15/07/2025 tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten HMK 122 ve 129/2 maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02508137